Украина Украинцы смогут жениться с помощью "Дии"

2022-02-12 14:00

 

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал еще одну полезную услугу в приложении "Дия".

Как рассказал он в интервью ТСН, вскоре украинцы смогут подавать заявление на регистрацию брака и выбирать дату бракосочетания онлайн.

Федоров отметил, то пока услуга находится на стадии бета-тестирования. Несмотря на то, что подача заявления будет происходить дистанционно, ЗАГС паре все же придется посетить, но только для того, чтобы просто поставить подписи.

Кроме того, вскоре в "Дие" в списке электронных документов моет появиться и свидетельство о браке.

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