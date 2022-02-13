Украина Часть украинцев получит прибавку к пенсии "вне очереди": кому повезло и на сколько

2022-02-13 12:00

Большинство украинских пенсионеров уже в марте получат повышенные пенсионные выплаты. Под повышение выплат подпадет 10 млн 200 тысяч пенсионеров.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире телеканала “Дом”.

Так, уже в марте большинство пенсионеров получат социальные выплаты в сумме, которая планировалась на декабрь.

"Впервые за 15 лет мы сделаем то, чего еще никто не делал… Есть люди, которые получают минимальную пенсионную выплату по разным причинам (возможно, нет стажа или была маленькая зарплата) — это 1 934 грн. Эти люди получили бы свое повышение только в декабре 2022 года. А мы в этом году приблизим декабрь к марту. И эти люди будут получать 2100 грн уже в марте этого года. Такого еще никто не делал, а мы это сделаем", — заявила она.

Размер социальной пенсии привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, что составляет 1 934 грн. Повышение прожиточного минимума в 2022 году запланировано на июль и декабрь. По этому графику социальные пенсии в размере 2 100 грн должны выплачиваться только с декабря. Но правительство решило проиндексировать их вместе с другими пенсиями уже в марте.

Марина Лазебная отметила, что сейчас такие минимальные пенсии получают 1 миллион человек, а ранее таких получателей было 4 миллиона.