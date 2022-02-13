Медведчук: Народ понимает, что власть некомпетентна

2022-02-13 12:00

Оригинал в Telegram-канале Виктора Медведчука

Вышел свежий опрос Центра Разумкова. Оказалось, что 53% украинцев отмечают ухудшение своего материального положения, и столько же (53% опрошенных) считают, что Правительство и Президент Украины не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Главными причинами экономических сложностей в стране граждане Украины называют: некомпетентность власти 37%, высокий уровень коррупции 34%, и только 12% считают, что причина в войне и всего 6% обвиняют пандемию.

Это говорит о том, что народ Украины перестаёт верить в мифы власти о том, что во всём виноваты внешние обстоятельства, а не собственный непрофессионализм. И раз большинство граждан это понимает, значит уже скоро эту власть необходимо будет менять. Менять, чтобы заняться наконец решением насущных экономических проблем, вместо вечного поиска виноватых. Такой исход я могу только приветствовать и готов помогать Украине в решении наших с вами общих проблем.