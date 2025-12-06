Курйози Вперше за три десятиліття Китай вводить податок на контрацептиви, щоб зупинити зниження народжуваності

2025-12-06 14:40

Вперше за три десятиліття влада Китаю запроваджує податок на додану вартість на контрацептиви та засоби захисту, зокрема презервативи. Це подається як спроба змінити тенденцію до зниження народжуваності, котра загрожує уповільненням економічного зростання. Про це пише Bloomberg.

Відповідно до нещодавно переглянутого Закону про податок на додану вартість, споживачі платитимуть збір у 13% на товари, які були звільнені від ПДВ з 1993 року. Тоді Китай проводив жорстку політику "одна сім’я – одна дитина" та активно просував контроль народжуваності.

Нинішній перегляд політики передбачає також нові форми стимулювання для майбутніх батьків – зокрема, їх звільнять від податку на послуги з догляду за дітьми, тобто на ясла та дитячі садки. Зміни набудуть чинності з січня.

За статистикою, населення Китаю скорочується третій рік поспіль. У 2024 році було зареєстровано всього 9,54 млн народжень – трохи більше половини від 18,8 млн десять років тому, коли була скасована політика "одна сім’я – одна дитина". На 1 січня 2025 року населення Китаю становило близько 1,408 млрд осіб.

