Украина Зарплаты украинским военным повысят с 1 марта - стали известны точные суммы и подробности

2022-02-16 08:26

Согласно указу Президента Украины, правительство с 1 марта увеличивает зарплаты военнослужащим Вооруженных сил на 30%. Также увеличивают выплаты пограничникам и нацгвардейцам на 20% (с учетом повышения на 10% с 1 февраля).

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во исполнение указа президента о Дне единения.

По инициативе Президента Владимира Зеленского выплаты военнослужащим Вооруженных сил будут повышены на 30% с 1 марта 2022 года. В то же время нацгвардейцам и военным Госпогранслужбы с начала весны должны увеличить зарплаты на 20% по сравнению с началом года.

Это предусмотрено в плане мероприятий, которое Правительство одобрило во исполнение Указа Президента Украины от 14 февраля 2022 г. №53/2022 "О неотложных мерах по консолидации украинского общества". Согласно Указу, 16 февраля 2022 года объявляется Днем единения.

"День единения должен консолидировать украинцев перед угрозой и информационным давлением. Правительство продемонстрировало свою сплоченность, оперативно наработав план мероприятий, в котором, в частности, предполагается повышение выплат для наших военнослужащих. Мы ожидаем такой же консолидации от органов местного самоуправления и всего общества, ведь само единение – несокрушимая сила Украины", - сказал Денис Шмыгаль.

В среднем по состоянию на декабрь 2021 года солдат получал 10 тысяч 200 гривен в месяц.

subscriber subscriber

Еще по теме

Выборы и статус Донбасса. Зеленский обещал, что ТКГ скоро начнет обсуждение, - Шольц

2022-02-15 18:00

видео Угроза нападения РФ. Зеленский обратился к украинцам: главные заявления

2022-02-14 21:40

Макрон пообещал Зеленскому 1,2 млрд евро и помощь в реформе оборонки

2022-02-09 11:45

«Самые большие зарплаты в стране»: украинцам частично отплатят обучение на престижную специальность

2022-02-08 19:40

Еще новости в разделе "Украина"

Скандал с Алиной Паш: Украине может грозить дисквалификация на Евровидение-2022

2022-02-16 09:03

Зарплаты украинским военным повысят с 1 марта - стали известны точные суммы и подробности

2022-02-16 08:26

Нацполицию перевели в усиленный режим из-за российской угрозы, срочное заявление: "с 14 по 19 февраля..."

2022-02-15 21:40

Украинцы могут вовремя не получить социальные выплаты

2022-02-15 19:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Скандал с Алиной Паш: Украине может грозить дисквалификация на Евровидение-2022 2022-02-16 09:03
Зарплаты украинским военным повысят с 1 марта - стали известны точные суммы и подробности 2022-02-16 08:26
Нацполицию перевели в усиленный режим из-за российской угрозы, срочное заявление: "с 14 по 19 февраля..." 2022-02-15 21:40
Украинцы могут вовремя не получить социальные выплаты 2022-02-15 19:40