Украина Зарплаты украинским военным повысят с 1 марта - стали известны точные суммы и подробности

2022-02-16 08:26

Согласно указу Президента Украины, правительство с 1 марта увеличивает зарплаты военнослужащим Вооруженных сил на 30%. Также увеличивают выплаты пограничникам и нацгвардейцам на 20% (с учетом повышения на 10% с 1 февраля).

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во исполнение указа президента о Дне единения.

По инициативе Президента Владимира Зеленского выплаты военнослужащим Вооруженных сил будут повышены на 30% с 1 марта 2022 года. В то же время нацгвардейцам и военным Госпогранслужбы с начала весны должны увеличить зарплаты на 20% по сравнению с началом года.

Это предусмотрено в плане мероприятий, которое Правительство одобрило во исполнение Указа Президента Украины от 14 февраля 2022 г. №53/2022 "О неотложных мерах по консолидации украинского общества". Согласно Указу, 16 февраля 2022 года объявляется Днем единения.

"День единения должен консолидировать украинцев перед угрозой и информационным давлением. Правительство продемонстрировало свою сплоченность, оперативно наработав план мероприятий, в котором, в частности, предполагается повышение выплат для наших военнослужащих. Мы ожидаем такой же консолидации от органов местного самоуправления и всего общества, ведь само единение – несокрушимая сила Украины", - сказал Денис Шмыгаль.

В среднем по состоянию на декабрь 2021 года солдат получал 10 тысяч 200 гривен в месяц.