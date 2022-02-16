Украина В Украине с 1 марта вырастут пенсии для 10 миллионов человек – решение Кабмина

2022-02-16 17:20

Кабинет министров одобрил индексацию пенсий с 1 марта, а также повысил выплаты для уязвимых слоев населения.

Об этом известно с заседания правительства, проекта постановления КМУ.

Как в ходе заседания отметила министерша социальной политики Марина Лазебная, повышение получат более 10 миллионов украинцев. Средний размер повышения 260 грн, наименьший – 100 грн.

Так, с 1 марта индексацию в 14% проведут также для выплат военнослужащим (в среднем +705 грн), пенсий по инвалидности для пострадавших в Чернобыльской катастрофе (+1100 грн) и доплат украинцам в возрасте от 75 лет (+456-570 грн).

Для тех, чьи пенсии не подпадают под индексацию (ведь были назначены в течение последних трех лет), с 1 марта будет произведена ежемесячная доплата в 135 грн.

Кроме того, по решению уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны были вырасти в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума.

Минимальная пенсионная выплата для лиц, имеющих страховой стаж 30/35 лет и лиц с инвалидностью I группы, возрастет до 2 300 грн., а для неработающих лиц с меньшим страховым стажем – до 2 100 гривень.

Соцпомощь для лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью; лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, получающим государственную соцпомощь, устанавливается на уровне 2100 гривень.

Кроме того, увеличивается помощь на каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье, до 2100 гривень.

Напоминаем:

Ранее министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что, по предварительным расчетам, индексация пенсий в марте будет составлять не менее 14%.

На заседании 15 сентября Кабинет Министров принял решение о выплате лицам в возрасте от 70 до 75 лет доплат к пенсии в размере до 300 грн с 1 октября 2022 года.

С 1 декабря 2021 года состоится перерасчет пенсии по двум основаниям - увеличение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (до 1934 грн) и рост "минималки" (до 6500 грн).