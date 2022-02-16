Украина Как украинцам заплатить "ковидной тысячей" за газ: инструкция

2022-02-16 18:20

 

Отныне украинцы могут расплатиться за газ деньгами, начисленными по программе "єПідтримка". Воспользоваться услугой можно несколькими способами: онлайн и оффлайн.

Как сообщили в пресс-службе компании "Нафтогаз Украины", оплату можно сделать:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA у Viber и Telegram;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Также оффлайн можно оплатить через платежные терминалы самообслуживания в любом месте. В ведомстве подчеркнули, что оплатить коммунальные услуги смогут граждане в возрасте от 60 лет, которые получили две дозы прививки от COVID-19.

Напомним, в Украине разрешили коммуналку оплатить «ковидной» тысячей, которую могут дать за полный курс вакцинации. Но сделать это могут только украинцы, которым более 60 лет. Оплатить коммуналку пенсионеры могут онлайн через приложение банка Приват24.

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АЗС снова взвинтили цены на бензин и дизтопливо 2022-02-16 17:00