Мир Польша может прекратить внесение взносов в бюджет Евросоюза

2022-02-16 21:00

Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса.

Заместитель министра юстиции Польши Себастиан Калета заявил, что Польша может приостановить внесение взносов в бюджет ЕС, если Брюссель заблокирует для страны выплату средств из европейских фондов, пишет ТАСС.

Так Калета прокомментировал решение Европейского суда юстиции в Люксембурге, отклонившего иски Венгрии и Польши против механизма выделения средств из бюджета Евросоюза, одним из условий которого является соблюдение верховенства права странами - членами сообщества.

Отмечается, что в конце 2020 года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества.

Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике Евросоюза из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.

Из Фонда восстановления Евросоюза Польша может получить около €58 млрд. План распределения ресурсов Варшава уже представила, но он должен быть одобрен Еврокомиссией. Однако пока этого не произошло.

Еврокомиссия 20 декабря 2017 года впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Это решение было вызвано проведением польскими властями реформы судебной системы. Новые нормы вызвали в стране волну протестов, а также недовольство во многих европейских столицах и расследования Еврокомиссии. Разбирательство между Варшавой и Брюсселем длится уже несколько лет.

Отмечается, что в марте прошлого года Польша подала иск в Суд Европейского союза, пожаловавшись на несоответствие базовым договорам ЕС механизма связи между выделением средств из европейских фондов с принципом соблюдения верховенства права.

Ранее сообщалось, что кризис в отношениях между Польшей и Евросоюзом заходит на новый виток.