Украина Пенсии в Украине вырастут, принято окончательное решение: кому ждать прибавки

2022-02-16 21:20

В следующем месяце в Украине проведут индексацию пенсий и повысят выплаты для уязвимых слоев населения - в Кабинете министров Украины приняли окончательное решение.

Индексация пенсий в Украине пройдет первого марта.

Известно, что под категорию повышения выплат попали 10,2 млн украинцев. Пенсии повысятся в среднем на 260 грн, но не меньше чем на 100 грн.

Индексация составит 14% и она охватит военнослужащих - в среднем они станут получать на 700 грн больше, пенсионеры по инвалидности при ЧАЭС - примерно на 1100 грн, люди старше 75 лет - около 450-570 грн.

Те, которые не подпали под индексацию, будут получать доплату в размере 135 грн.

Индексация коснется и соцпенсии, которые должны были вырасти в декабре этого года из-за повышения прожиточного минимума.

Минимальная пенсионная выплата, для лиц с трудовым стажем более 30 лет, и для лиц с инвалидностью I группы, составит 2300 грн, а для неработающих и с меньшим положенного стажа - до 2100 грн.

Выплаты соцпомощи для лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью; лицам, которые не имеют право на пенсию, людям с инвалидностью, получающим госсоцпомощь - остановятся на уровне 2100 грн.

Вдобавок, увеличится размер выплаты на ребенка в многодетной семье и составит до 2100 грн.