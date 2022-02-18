Мир Российский крейсер Москва открыл ракетный огонь в акватории Черного моря

2022-02-18 10:12

Российский ракетный крейсер Москва выполнил артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям на учениях в Черном море.

Стрельбы проводились в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова.

"По замыслу учения артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота. В качестве воздушных целей использовались светящиеся авиационные бомбы, сброшенные в полигонах боевой подготовки экипажами самолетов морской авиации", – говорится в сообщении.

Также боевые расчеты крейсера Москва выполнили артиллерийские стрельбы по надводным целям. Для имитации кораблей противника на длинных дистанциях использовались корабельные щиты-мишени, а для стрельбы на короткие – макеты плавающих морских мин.