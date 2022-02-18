Украина Киев и Варшаву соединят новой линией высокоскоростного железнодорожного сообщения

2022-02-18 17:31

Украинская делегация обсудила в Польше ряд инфраструктурных проектов, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Речь идет о реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой и реконструкции участка Мальховице-Нижанковичи на украинско- польской границе, что предусмотрено программой президента Владимира Зеленского Большая стройка.

"Строительство евроколеи Киев-Варшава - проект, который объединит две европейские столицы скоростным транспортом. Время в пути будет занимать до 4 часов. В настоящее время Украина и Польша совместно нарабатывают план реализации проекта и готовятся к презентации проекта на уровне Европейского Союза", - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Также в рамках интеграции украинской транспортной сети в европейскую планируется строительство первой концессионной дороги Краковец - Львов - Броды - Ровно; масштабное обновление дороги М-07 Киев – Ковель – Яготин, с повышением ее до I-а категории; модернизация международных автомобильных пунктов пропуска, в частности в Яготине.

Идут переговоры о включении в индикативные карты TEN-T маршрута Киев - Знаменка (дорога Н-01), железнодорожных участков Коростень – Житомир – Бердичев и Стрый –Ивано-Франковск через Долину, рек Днепр и Южный Буг.