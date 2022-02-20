Синоптик рассказала, где в Украине потеплеет до +12

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в воскресенье, 20 февраля.
Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.
Так, по словам Диденко, в воскресенье в Украине еще будет порывистый ветер. При этом столбики термометров днем будут колебаться от 4 до 9 градусов тепла, а на Юге от 9 до 12 градусов тепла.
Осадки прогнозируются только ночью местами на востоке, а днем в западных областях и на юге. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
В Киеве 20 февраля осадков также не предвидится, ветер притихнет. Столбики термометров днем подымутся до +7 градусов.