Украина Синоптик рассказала, где в Украине потеплеет до +12

2022-02-20 12:00

 

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в воскресенье, 20 февраля.

Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.

Так, по словам Диденко, в воскресенье в Украине еще будет порывистый ветер. При этом столбики термометров днем будут колебаться от 4 до 9 градусов тепла, а на Юге от 9 до 12 градусов тепла.

Осадки прогнозируются только ночью местами на востоке, а днем в западных областях и на юге. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Киеве 20 февраля осадков также не предвидится, ветер притихнет. Столбики термометров днем подымутся ​​до +7 градусов.

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