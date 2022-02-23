Украина Москва не остановится на Донбассе - названы три города, куда могут вторгнутся войска РФ

2022-02-23 15:15

Россия не станет останавливаться на Донбассе и может перейти в дальнейшее наступление по территории Украины, заявили представители украинской разведки во время совещания в Офисе президента. 

"Украинская разведка имеет данные, что якобы Россия не планирует останавливаться на Донбассе и хочет продолжать военную эскалацию дальше. Прежде всего, в зоне риска находятся Харьков, Херсон и Киев, как сказали представители разведки", - пишет УП со ссылкой на собственные источники.

Как сказано в сообщении, на совещании прозвучала информация о вероятном ухудшении ситуации на Донбассе в ближайшие два дня.

Участники встречи также обсудили введение чрезвычайного положения в приграничных с РФ областях.

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