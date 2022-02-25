Украина В Киеве обезврежены все вражеские ДРГ - Арестович

2022-02-25 13:00

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Есть такая практика, когда вражеские войска подходят к столице законспирированные ДРГ, которые там посидели пару тройку месяцев выходят, чтобы создать переполох и оказать психологическое давление на население. Такое явление в Киеве произошло, но отнюдь не было массовым.

Группа российских хулиганов была на Оболони, группа была на Лукяновке. И, насколько мне известно, на Печерске – была короткая стрельба, которая сразу прекратилась. Это мы говорим о сегоднешнем утре. Их быстро задавили. Работает профессионально СБУ, работает Нацгвардия и т.д.

"Сейчас всё это прекратилось. ДРГ либо уничтожены либо захвачены. По состоянию на 12:20 стрельбы в Киеве нет. Новых сигналов не поступало. Наверняка ДРГ где-то есть, но я думаю они притихли", - заявил Арестович.

Он также опроверг информацию о стрельбе на Воздухофлотском проспекте и ДРГ на Вокзале.

"Только что слышал доклад силовых структур. Не прозвучало ни о Воздухофлотском проспекте, ни о ЖД Вокзале. Из той информации, которая к нам поступает в офис – этого ни разу не звучало".