ВОЙНА В Украине Комендантский час в Киеве: Находящиеся на улице с 17:00 до 08:00 будут считаться диверсантами

2022-02-26 13:50

Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня и до 28 февраля будет действовать с 17:00 до 08:00 (ранее ограничения действовали с 22:00 до 7:00). Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. 

Находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп России.

"Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля. Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", – говорится в сообщении.

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