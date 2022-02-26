ВОЙНА В Украине Украина будет бороться против агрессора столько, сколько нужно для освобождения - Зеленский

2022-02-26 21:30

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться против агрессора столько, сколько нужно для освобождения страны.

Об этом глава государства заявил в обращении к журналистам.

"Мы даем достойный отпор. Уверен, вы видите это в новостях. И хочу сказать вам только одно: мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет ни единого шанса в этой, бесспорно, народной войне", - сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, что 25 февраля в Киеве во время обстрелов врага в укрытии родился ребенок.