ВОЙНА В Украине Украина будет бороться против агрессора столько, сколько нужно для освобождения - Зеленский

2022-02-26 21:30

 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться против агрессора столько, сколько нужно для освобождения страны.

Об этом глава государства заявил в обращении к журналистам.

"Мы даем достойный отпор. Уверен, вы видите это в новостях. И хочу сказать вам только одно: мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет ни единого шанса в этой, бесспорно, народной войне", - сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, что 25 февраля в Киеве во время обстрелов врага в укрытии родился ребенок.

subscriber subscriber

Еще по теме

Легкой прогулки не получилось: Путин признал провал "блицкрига" в Украине

2022-02-26 19:00

фото Как отличить военную технику РФ от украинской армии - что означают белые треугольники, круги и буквы Z на броне

2022-02-26 17:35

Турция закрыла проход российских военных кораблей к Черному морю - Зеленский

2022-02-26 17:00

Мы придем за каждым! - силы спецопераций Украины громят врага по всем направлениям

2022-02-26 15:13

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Германия одобрила поставки оружия Украине – СМИ

2022-02-26 22:00

Украина будет бороться против агрессора столько, сколько нужно для освобождения - Зеленский

2022-02-26 21:30

Рада призывает исключить Россию из Совбеза ООН и признать Путина военным преступником

2022-02-26 21:00

Российские войска захватили Бердянский аэропорт

2022-02-26 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Германия одобрила поставки оружия Украине – СМИ 2022-02-26 22:00
Украина будет бороться против агрессора столько, сколько нужно для освобождения - Зеленский 2022-02-26 21:30
Рада призывает исключить Россию из Совбеза ООН и признать Путина военным преступником 2022-02-26 21:00
Российские войска захватили Бердянский аэропорт 2022-02-26 20:30