ВОЙНА В Украине Украинская армия сорвала высадку десанта РФ - оккупанты понесли большие потери

2022-02-27 10:17

Украинская армия по состоянию на воскресенье, 27 февраля, сорвала высадку вражеского десанта. Также удалось нарастить оборону Киева, сообщили в Минобороны.

В течение минувших суток ВСУ наращивали силы для обороны столицы. Над столицей также перехватили авиацию врага. В Черноморской зоне сорвали высадку морского десанта.

Как уточнила заместитель министра обороны Анна Маляр, в течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку, выполняющую задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях.

Авиация ВСУ в течение суток перехватила штурмовики и транспортные самолеты противника в небе над Киевом.

Потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии составили: