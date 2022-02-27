Украинская армия по состоянию на воскресенье, 27 февраля, сорвала высадку вражеского десанта. Также удалось нарастить оборону Киева, сообщили в Минобороны.
В течение минувших суток ВСУ наращивали силы для обороны столицы. Над столицей также перехватили авиацию врага. В Черноморской зоне сорвали высадку морского десанта.
Как уточнила заместитель министра обороны Анна Маляр, в течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку, выполняющую задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях.
Авиация ВСУ в течение суток перехватила штурмовики и транспортные самолеты противника в небе над Киевом.
Потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии составили: