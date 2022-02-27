ВОЙНА В Украине Украинская армия сорвала высадку десанта РФ - оккупанты понесли большие потери

2022-02-27 10:17

Украинская армия по состоянию на воскресенье, 27 февраля, сорвала высадку вражеского десанта. Также удалось нарастить оборону Киева, сообщили в Минобороны.

В течение минувших суток ВСУ наращивали силы для обороны столицы. Над столицей также перехватили авиацию врага. В Черноморской зоне сорвали высадку морского десанта.

Как уточнила заместитель министра обороны Анна Маляр, в течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку, выполняющую задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях.

Авиация ВСУ в течение суток перехватила штурмовики и транспортные самолеты противника в небе над Киевом.

Потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии составили:    

  • личного состава более 3000 человек и более 200 – пленными (информация уточняется);
  • самолетов 16 единиц;
  • вертолетов 18 единиц;
  • танков – 102;
  • ББМ разных типов свыше 540 единиц;
  • ЗРК БУК – 1;
  • автомобильной техники более 20 единиц.
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