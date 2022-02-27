ВОЙНА В Украине "Это делают диверсанты". Украинцам назвали подозрительные группы, в которые нельзя добавляться

2022-02-27 17:00

 

Украинцам рассказали о группах, что создаются в мессенджерах, в которые ни в коем случае нельзя добавляться. Ведь такие сообщества создаются диверсантами с преступной целью.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

"Максимальное распространение! Важно! Если вас автоматически добавляют в чат или группу под названием "Перекличка районов", сразу удаляйтесь оттуда", - говорится в сообщении.

Такие группы создаются диверсантами, чтобы узнавать данные о городе.

Напомним, что в МВД предупредили украинцев о фейковых звонках из номеров военнослужащих.

Если получили такой, спросите у абонента о следующем:

- Название детского сада, в который ходил.

- Номер школы, в которой учился.

- День рождения матери.

subscriber subscriber

Еще по теме

Комендантский час в Киеве стал беспрерывным! Запрещено появляться на улице до 28 февраля в любое время

2022-02-27 14:25

В Киеве диверсанты врага расстреляли семью: трое погибших, два ребенка в реанимации

2022-02-27 07:26

Российские диверсанты нанесли метки наведения огня на больницу "Охматдет" в Киеве

2022-02-26 23:00

Комендантский час в Киеве: Находящиеся на улице с 17:00 до 08:00 будут считаться диверсантами

2022-02-26 13:50

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Зеленский: Украина подала иск против РФ в Гаагу

2022-02-27 19:00

Как работают банки при вторжении РФ и кто поможет Украине деньгами

2022-02-27 18:00

"Живой щит": в Буче оккупанты хотят использовать женщин и детей для прорыва в Киев

2022-02-27 17:30

"Это делают диверсанты". Украинцам назвали подозрительные группы, в которые нельзя добавляться

2022-02-27 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Зеленский: Украина подала иск против РФ в Гаагу 2022-02-27 19:00
Как работают банки при вторжении РФ и кто поможет Украине деньгами 2022-02-27 18:00
"Живой щит": в Буче оккупанты хотят использовать женщин и детей для прорыва в Киев 2022-02-27 17:30
"Это делают диверсанты". Украинцам назвали подозрительные группы, в которые нельзя добавляться 2022-02-27 17:00