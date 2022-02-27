ВОЙНА В Украине Комендантский час в Киеве стал беспрерывным! Запрещено появляться на улице до 28 февраля в любое время

2022-02-27 14:25

В связи с риском новых атак вражеской армии, комендантский час в Киеве сделали беспрерывным. Действует он с 17:00 субботы 26 февраля до 8:00 понедельника 28 февраля.

"Комендантский час в Киеве начался сегодня в 17:00 и завершится в 08:00 28 февраля, в понедельник. В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено", - передаёт КГГА.

Киевлян призвали максимально ограничить передвижение.

Ранее объявлялось, что комендантский час будет действовать с 17:00 до 8:00 утра, но теперь его сделали непрерывными.

В КГГА подчеркнули: "Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага".