ВОЙНА В Украине Под Черниговом российские оккупанты сами сливают горючее и ломают технику, чтобы не идти в бой

2022-02-28 13:28

На Чернігівщині окупанти зливають пальне, щоб не іти далі, повідомляють військові з посианням на місцевих мешканців.
Про це повідомив паблік Сухопутні війська ЗСУ.

"На Чернігівщині місцеві мешканці повідомляють, що окупанти на під'їздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків, аби не йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України. Зневіра окупантів зростає погодинно!", - написали військові.

Як відомо, минулого вікенду йшли активні бої під Черніговом, днем раніше ворог атакував Київ. Під Ніжином окупанта фіксували під Колісниками та у Великій дорозі.

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