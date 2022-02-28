Под Черниговом российские оккупанты сами сливают горючее и ломают технику, чтобы не идти в бой

На Чернігівщині окупанти зливають пальне, щоб не іти далі, повідомляють військові з посианням на місцевих мешканців.
Про це повідомив паблік Сухопутні війська ЗСУ.
"На Чернігівщині місцеві мешканці повідомляють, що окупанти на під'їздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків, аби не йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України. Зневіра окупантів зростає погодинно!", - написали військові.
Як відомо, минулого вікенду йшли активні бої під Черніговом, днем раніше ворог атакував Київ. Під Ніжином окупанта фіксували під Колісниками та у Великій дорозі.