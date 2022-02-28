ВОЙНА В Украине Колонны войск РФ снова рвались в Киев - столица выстояла, оккупанты истощены и несут большие потери

2022-02-28 08:44

Киев спустя 96 часов сопротивления силам захватчика находится под контролем Украины. Защитникам удалось удержать оборону. Об этом утром в понедельник, 28 февраля, сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Сегодня враг продолжил попытки прорвать оборону Киева. Неоднократно колонны русских войск пытались штурмовать окрестности столицы. Все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения. В столице нашей Родины ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Как отметил командующий Сухопутными войсками - командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сирский, российские войска деморализованы и истощены, они несут огромные потери личного состава.

subscriber subscriber

Еще по теме

Война в Украине: что сейчас происходит в Киеве и регионах, свежие данные

2022-02-28 10:29

Оставил рюкзак со взрывчаткой: российский военный готовил теракт в ТЦ Киева, его задержали

2022-02-27 21:00

"Живой щит": в Буче оккупанты хотят использовать женщин и детей для прорыва в Киев

2022-02-27 17:30

В Минобороны озвучили потери вражеских войск: свежие данные

2022-02-27 15:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Российские оккупанты в Крыму начали тайно сгонять мужчин на войну

2022-02-28 11:32

Война в Украине: что сейчас происходит в Киеве и регионах, свежие данные

2022-02-28 10:29

Зеленский заручился поддержкой Великобритании, эти 24 часа будут решающими для Украины

2022-02-28 10:00

видео Байрактары в деле: Украинские защитники уничтожили очередную колонну российских оккупантов

2022-02-28 09:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Российские оккупанты в Крыму начали тайно сгонять мужчин на войну 2022-02-28 11:32
Война в Украине: что сейчас происходит в Киеве и регионах, свежие данные 2022-02-28 10:29
Зеленский заручился поддержкой Великобритании, эти 24 часа будут решающими для Украины 2022-02-28 10:00
видео Байрактары в деле: Украинские защитники уничтожили очередную колонну российских оккупантов 2022-02-28 09:31