ВОЙНА В Украине Колонны войск РФ снова рвались в Киев - столица выстояла, оккупанты истощены и несут большие потери

2022-02-28 08:44

Киев спустя 96 часов сопротивления силам захватчика находится под контролем Украины. Защитникам удалось удержать оборону. Об этом утром в понедельник, 28 февраля, сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Сегодня враг продолжил попытки прорвать оборону Киева. Неоднократно колонны русских войск пытались штурмовать окрестности столицы. Все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения. В столице нашей Родины ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Как отметил командующий Сухопутными войсками - командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сирский, российские войска деморализованы и истощены, они несут огромные потери личного состава.