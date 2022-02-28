ВОЙНА В Украине "Как мы их метелим": Арестович рассказал об ожесточенных боях и победах ВСУ под Киевом

2022-02-28 19:00

Украинские защитники дают мощный отпор врагу, который пытается вторгнуться в Киев.

Украинские защитники продолжают отбивать атаки российских оккупантов вблизи Киева. Ожесточенные бои начались утром, но попытки захватчиков попасть в столицу не увенчиваются успехом.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Боже мой, знали бы вы, как мы их с утра под Киевом метелим. По подтвержденным оценкам, к 14:00 было уничтожено и повреждено свыше 200 единиц различной техники на направлениях трассы Ирпень-Житомир", - отметил Арестович.