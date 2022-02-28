ВОЙНА В Украине "Как мы их метелим": Арестович рассказал об ожесточенных боях и победах ВСУ под Киевом

2022-02-28 19:00

 

Украинские защитники дают мощный отпор врагу, который пытается вторгнуться в Киев.

Украинские защитники продолжают отбивать атаки российских оккупантов вблизи Киева. Ожесточенные бои начались утром, но попытки захватчиков попасть в столицу не увенчиваются успехом.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Боже мой, знали бы вы, как мы их с утра под Киевом метелим. По подтвержденным оценкам, к 14:00 было уничтожено и повреждено свыше 200 единиц различной техники на направлениях трассы Ирпень-Житомир", - отметил Арестович.

subscriber subscriber

Еще по теме

Арестович: Условия Украины – вывод всех российских войск, из Крыма и ОРДЛО тоже

2022-02-28 19:30

Военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену - ВМС ВСУ

2022-02-28 18:00

Военный аналитик пояснил, почему войска русских оккупантов никогда не возьмут Киев

2022-02-28 15:35

видео Киев отбил атаку! Стеценко и Интернациональная стали кладбищем для оккупантов и техники - ВИДЕО 18+

2022-02-28 12:18

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Арестович: Условия Украины – вывод всех российских войск, из Крыма и ОРДЛО тоже

2022-02-28 19:30

"Как мы их метелим": Арестович рассказал об ожесточенных боях и победах ВСУ под Киевом

2022-02-28 19:00

Что будет с пенсиями и зарплатами во время войны: в министерстве успокоили граждан

2022-02-28 18:30

Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

2022-02-28 18:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Арестович: Условия Украины – вывод всех российских войск, из Крыма и ОРДЛО тоже 2022-02-28 19:30
"Как мы их метелим": Арестович рассказал об ожесточенных боях и победах ВСУ под Киевом 2022-02-28 19:00
Что будет с пенсиями и зарплатами во время войны: в министерстве успокоили граждан 2022-02-28 18:30
Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 2022-02-28 18:15