ВОЙНА В Украине фото + видео Россияне ударили по телевышке в Киеве

2022-03-01 17:51

 

Наблюдаются временные проблемы с телетрансляцией.

Российские захватчики ударили по столичной телевышке в районе метро "Дорогожичи".

В результате вражеской атаки в месте падения снаряда образовался столб дыма.

О пострадавших или погибших пока информации нет.

Как сообщает Суспильне, снаряд попал в аппаратную вещателя на телевышке. Наблюдаются временные проблемы с телетрансляцией.

В ближайшее время обещают включить резервное вещание.

Важно

 

Накануне Минобороны и СБУ предупреждали украинцев о запланированной информационно-психологической операции россиян, в рамках которой оккупанты будут глушить связь и сеять панику из-за якобы капитуляции действующей власти. Спецслужбы призывают этому не верить.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Броню разрывало на части, горящая русня бежала как могла. Хорошие ПТРК нам дали! - ВОЙНА ПОД КИЕВОМ глазами очевидца

2022-03-01 12:00

"Как мы их метелим": Арестович рассказал об ожесточенных боях и победах ВСУ под Киевом

2022-02-28 19:00

Военный аналитик пояснил, почему войска русских оккупантов никогда не возьмут Киев

2022-02-28 15:35

видео Киев отбил атаку! Стеценко и Интернациональная стали кладбищем для оккупантов и техники - ВИДЕО 18+

2022-02-28 12:18

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео Ракетный удар в Харькове: количество погибших увеличилось

2022-03-01 17:56

фото + видео Россияне ударили по телевышке в Киеве

2022-03-01 17:51

Байден считает, что угрозы ядерной войны нет

2022-03-01 17:30

В Харькове сбили самолет, сбросивший бомбу на жилой дом

2022-03-01 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео Ракетный удар в Харькове: количество погибших увеличилось 2022-03-01 17:56
фото + видео Россияне ударили по телевышке в Киеве 2022-03-01 17:51
Байден считает, что угрозы ядерной войны нет 2022-03-01 17:30
В Харькове сбили самолет, сбросивший бомбу на жилой дом 2022-03-01 17:00