ВОЙНА В Украине Более 70% опрошенных американцев поддерживают закрытие неба над Украиной - Reuters

2022-03-05 10:00

 

81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против РФ.

Более 70% американцев, в том числе республиканцев и демократов, поддержали остановку закупок российской нефти и газа, а также считают, что США и НАТО должны закрыть небо над Украиной, чтобы защитить государство от российских авиаударов.

Об этом говорится в опросе Reuters.

Агентство обращает внимание, что возмущение граждан Соединенных Штатов по поводу агрессивных действий россиян в отношении украинцев только растет. Это заставляет американского президента Джо Байдена принимать более строгие шаги против Москвы.

74% респондентов поддержали введение запрета полетов над Украиной. 80% высказались за прекращение поставок российского топлива.

Более того, 81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против РФ по сравнению с предыдущим опросом в начале недели, в котором поддержка такого шага составляла 77%.

Около 77% опрошенных заявили, что США стоит арестовать активы российских олигархов из окружения Путина.

62% согласились платить за нефть и газ дороже, только чтобы защитить еще одну демократическую страну.

Большинство американцев – 72% - выступили за поставки Украине оружия.

Около 74% граждан США сказали, что их государство должно принять украинских беженцев, что вызвало у экспертов удивление.

Нынешние решения Байдена одобряют 45% респондентов по сравнению с 34% по результатам предыдущего опроса.

Опрос проводился на английском языке по всей территории США с участием 831 человека. Погрешность - 4%.

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