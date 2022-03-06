ВОЙНА В Украине Доллар в РФ взлетел в три раза: для россиян уже ввели ограничения на продукты

2022-03-06 12:00

Курс доллара в России 6 марта составляет около 180 рублей за доллар в обменниках. Ситуация в стране-агрессоре обостряется с каждым днем. Россияне кинулись в магазины раскупать продукты, в результате российское правительство было вынуждено вводить ограничения.

Об этом говорится в данных банковских обменников, опубликованных мониторингом banki.ru. Как сообщает издание the bell, ограничение на количество продуктов, которые может купить один покупателей, уже ввели, к примеру, в сети "Ашан". Она продолжает свою работу в России, несмотря на войну и убийства мирных украинцев.

В правительстве РФ говорят: "в ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи".

Ограничения касаются сахара, муки, круп. К слову, ранее оппозиционер и экс-миллиардер Михаил Ходорковский заявлял: чем раньше закончатся запасы продуктов в супермаркетов, тем быстрее стремительно взлетят цены.

По его словам, сейчас запасов товаров в магазинах хватит на одну-две недели. После этого ожидается рост цен в 2-3 раза. "Запасы в магазинах на один месяц. Если начнется потребительская паника – на одну-две недели. После этого придется запускать новую продукцию. Закупать продукцию за границей, когда заблокированы все валютные возможности страны, будет очень тяжело. Рост ценников в два-три раза можно ожидать", – сказал Ходорковский.