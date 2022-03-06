ВОЙНА В Украине Буча в осаде: российские войска обстреливают жилые кварталы, город просит помощи

2022-03-06 10:30

 

По состоянию на одиннадцатый день войны России против Украины город Буча Киевской области находится в российской осаде. Противник постоянно обстреливает жилые кварталы, местные власти просят помощи в эвакуации людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook местного городского совета.

"Враг беспощадно продолжает обстреливать все кварталы Бучи: каждые сутки - борьба за выживание. Бучанская община несколько суток без света, тепла, связи, интернета. Ежедневно почти тысячу сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов общины о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что жители города просят помочь больным, тем, кто уже несколько суток не может найти родных. Большое количество людей прячутся в подвалах.

"Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабить магазины. Доставить гуманитарные грузы невозможно: община в осаде врага. Нам нужна поддержка, чтобы выстоять и выжить! Помогите спасти жителей общины!", - говорится в заявлении.

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