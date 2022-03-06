ВОЙНА В Украине "Все пропало": Россия активизирует ботов для деморализации украинцев

2022-03-06 18:00

 

Российская Федерация продолжает вести активную информационную войну и привлекает ботов в мессенджерах и социальных сетях. Таким образом враг пытается деморализовать граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что российская сеть ботов распространяет в сети панические призывы, чтобы сломить украинцев.

Распространяется множество сообщений типа "Все пропало!", "Помогите Киеву (Херсону, Чернигову и т.и. в зависимости от оперативной обстановки); "Нас все бросили!" и подобные. В частности, сообщения рассылаются с вновь созданных "патриотических" аккаунтов с украинской символикой на украинском и русском языках", - говорится в сообщении.

В Генштабе призвали украинцев проверять информацию и доверять только официальным источникам.

Напомним, недавно в сети начал распространяться очередной фейк об аннуляции коммунальных счетов и кредитов под войны.

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