ВОЙНА В Украине видео Русня горит под Киевом - их "военный корабль" пошёл на х#й под Броварами 2022-03-06 14:40 Бронетехника оккупантов горит под Киевом. Российский военный корабль пошёл на х#й под Броварами.

Еще по теме