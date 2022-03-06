ВОЙНА В Украине видео Русня горит под Киевом - их "военный корабль" пошёл на х#й под Броварами

2022-03-06 14:40

Бронетехника оккупантов горит под Киевом.

Российский военный корабль пошёл на х#й под Броварами.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Под Броварами украинские военные дали отпор российским оккупантам

2022-03-06 13:30

фото Первый зимний гололед: Под Киевом произошло массовое ДТП, разбиты девять авто

2020-12-03 10:41

В Броварах пьяный полицейский сбил двух человек на пешеходном переходе

2020-10-05 09:38

Под Киевом обнаружили вспышку коронавируса у малышей из детсада

2020-06-08 17:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Повлияют на энергетический сектор. Япония намерена ввести дополнительные санкции против РФ

2022-03-06 18:30

"Все пропало": Россия активизирует ботов для деморализации украинцев

2022-03-06 18:00

Путин провел телефонные переговоры с Макроном

2022-03-06 17:30

видео ВСУ разгромили батарею артиллерии РФ под Николаевом. Трофейные пушки теперь будут бить русню

2022-03-06 17:16
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Повлияют на энергетический сектор. Япония намерена ввести дополнительные санкции против РФ 2022-03-06 18:30
"Все пропало": Россия активизирует ботов для деморализации украинцев 2022-03-06 18:00
Путин провел телефонные переговоры с Макроном 2022-03-06 17:30
видео ВСУ разгромили батарею артиллерии РФ под Николаевом. Трофейные пушки теперь будут бить русню 2022-03-06 17:16