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Русня горит под Киевом - их "военный корабль" пошёл на х#й под Броварами
2022-03-06 14:40
Бронетехника оккупантов горит под Киевом.
Российский военный корабль пошёл на х#й под Броварами.
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ВОЙНА В Украине
Повлияют на энергетический сектор. Япония намерена ввести дополнительные санкции против РФ
2022-03-06 18:30
"Все пропало": Россия активизирует ботов для деморализации украинцев
2022-03-06 18:00
Путин провел телефонные переговоры с Макроном
2022-03-06 17:30
видео
ВСУ разгромили батарею артиллерии РФ под Николаевом. Трофейные пушки теперь будут бить русню
2022-03-06 17:16