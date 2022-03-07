ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили группировку военных РФ, которая направлялась на Киев

2022-03-07 16:15

 

Арестович отметил, что за последние сутки вражеские войска практически не продвинулись, а за 10 дней не прошли маленькие пригороды, как Буча и Гостомель.

Украинские военные разбили огромную группировку войск России, которая формировалась между Харьковом и Сумами и должна была идти в Киев. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона.

"Раскрыли между Харьковом и Сумами огромную оперативную группировку. Ее теперь нет. Частично убиты, частично переброшены под Харьков и там же остановлены, частично отошли и зализывают раны. Не надо бояться. Российская армия не сильна, она просто длинная. Мы их потихоньку, как салями, съедим", - сказал он.

По словам Арестовича, оперативные возможности РФ очень далеки от массированных бомбардировок и финальных штурмов, если не штурмов вообще.

Он отметил, что за последние сутки вражеские войска практически не продвинулись, а за 10 дней не прошли маленькие пригороды, как Буча и Гостомель.

Ранее сообщалось, что на аэродроме Херсона уничтожили 30 вертолетов РФ.

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ВОЙНА В Украине

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