ВОЙНА В Украине видео Бежим при первой же возможности - пленный рашист рассказал о массовом дезертирстве

2022-03-07 15:24

Дезертирство среди российских оккупантов становится массовым – захватчики бегут из войска Путлера даже по дороге в Украину.

Об этом СБУ рассказал пленный российский техник.

Его главной задачей был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории. Он совершил несколько ходок из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области и прекрасно видел масштабы дезертирства.

"Многие убегают даже во время дороги, никто никому ничего не говорит. Нам угрожают 7 годами тюрьмы и это единственное, что держит", - признается пленник.