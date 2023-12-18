Политика "Прослушка" у Залужного: в СБУ прокомментировали информацию и озвучили детали

2023-12-18 16:48

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактом обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

Как отметили в ведомстве, производство открыто по статье 359 ч. 2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

"Подчеркиваем, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу. Сотрудники СБУ принимают все предусмотренные законом меры для расследования данного правонарушения.

"Прослушка" у главкома Залужного - детали

В кабинете главнокомандующего ВСУ Залужного нашли устройство для прослушивания, сообщала "Украинская правда", ссылаясь на источники в военных кругах.

По данным источников УП, устройство нашли сегодня во время проверки. Также устройства для прослушивания обнаружили у сотрудников Залужного.