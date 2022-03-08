ВОЙНА В Украине Зеленский о НАТО: Я охладел к этому вопросу

2022-03-08 16:45

В Киеве поняли, что НАТО не собирается принимать Украину из-за конфтронтации с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский "охладел" к вопросу НАТО, после того как в Киеве поняли, что Альянс не готов принять Украину. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

Отвечая на вопрос, готова ли Украина пойти на требования России для прекращения войны: изменить Конституцию и отказаться от вступления в НАТО; признать Крым российским; признать независимость "ЛДНР", Зеленский сказал: "Прежде всего, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции".

"Об этом вопросе мы говорили уже давно. Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс опасается противоречивых вопросов и конфронтации с Россией. Мы не будем страной, которая что-то выпрашивает на коленях. И я не буду таким президентом", - добавил президент.

Кроме того, Зеленский заявил о возможности диалога о судьбе Крыма и Донбасса.

"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что вопросы о временно окупировнных территориях и непризнанных республиках - их никто не признал кроме России, это псевдореспублики - мы можем обсуждать и найти компромис о том, как эти территории будут жить. Мне важно то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто в Украине скажет, что они хотят принять их? Вопрос сложнее, чем просто признание. Это очередной ультиматум. Но мы не готовы принимать ультиматумы. Что нужно - так это то, чтобы Путин начал говорить, начал диалог, вместо того, чтобы пребывать в информационном пузыре без кислорода", - сказал он.

Ранее Зеленский обратился к Путину с призывом сесть за стол переговоров. "Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем. Мы не террористы", – сказал он.