ВОЙНА В Украине Что делать в случае химической атаки: главные рекомендации Минздрава

2022-03-10 17:30

Учитывая коварство и цинизм российских оккупантов, которые стреляли в Запорожскую АЭС и сбрасывали авиабомбы на роддом при детской больнице в Мариуполе, украинцам следует быть готовыми к любому сценарию развития событий. Поэтому людям предоставляется множество информации о том, как действовать в той или иной ситуации. Так, в Минздраве рассказали, что делать в случае химической атаки.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на Facebook-странице.

Отмечается, что в случае химической опасности первое, что нужно сделать – это плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы и дымоходы. Все щели в окнах нужно заклеить бумагой либо скотчем. Только после этого – включить телевизор или радио для получения следующих инструкций. Также необходимо предупредить близких об опасности и возможной эвакуации и выключить бытовые приборы и газ.

“Во время эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или, лучше, 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком). Осторожно и без паники выйдите из помещения, используя лестницу. На улице не бегите, не касайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте", — отметили в пресс-службе Минздрава.

Первая помощь при отравлении хлором

Пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух, укрыть плотнее и дать подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды в течение 15 минут. Не разрешайте пострадавшему передвигаться самостоятельно. Его можно транспортировать только в положении лежа. В случае необходимости – сделайте ему искусственное дыхание способом "рот в рот". Основным средством борьбы с хлором является вода.

Первая помощь при отравлении аммиаком

Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух. Его можно транспортировать только в положении лежа. Обеспечьте ему тепло и покой, оставьте увлажненный кислород. По возможности, смойте осевшие загрязнения с тела и смените одежду.

Первая помощь при отравлении фосгеном

Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух. При необходимости дайте кислород, промойте глаза теплой водой. За человеком, попавшим под действие фосгена, следует наблюдать 48 часов. Именно в течение такого промежутка времени может развиться отек легких.

Первая помощь при отравлении фосфином

Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух. Следует смыть с него возможное загрязнение и сменить одежду. При необходимости дайте кислород, активированный уголь из расчета 1 г на килограмм веса пострадавшего.

Первая помощь при отравлении хлоридом водорода

Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух. Следует смывать с него возможное загрязнение не менее трех минут и сменить одежду. При необходимости промойте глаза простой водой или солевым раствором в течение 15 минут. Дайте пострадавшему выпить как можно больше воды.

Первая помощь при отравлении оксидами азота

Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух. Следует смывать с него возможное загрязнение не менее 15 минут и сменить одежду. Промывайте глаза пострадавшего не менее 15 минут. Дайте ему выпить как можно больше воды.