Мир Россиянам это точно не понравится: сколько людей в РФ останутся без работы после ухода западных компаний

2022-03-11 22:00

За последнюю неделю в РФ закрылись такие гиганты как IKEA, OBI, Zara, H&M, McDonald's и множество других западных компаний. Санкции, которые последовали за военным вторжением России в Украину, нанесли мощнейший удар по экономике агрессора. Уход компаний грозит стране большим кадровым коллапсом и цунами безработицы.

С уходом McDonald's без работы останутся 62 тысячи россиян, PepsiCo, которая решила приостановит инвестиции и продажу напитков в РФ, давала работу 20 тыс, H&M - 3,5 тыс, L'Oreal - 2,2 тыс и т.д. В результате закрытия KFC без работы могут остаться более 40 тысяч работников.

В целом, после начала циничной войны России в Украине около 300 мировых компаний вышли с российского рынка.

Напомним, ответом на военное вторжение в Украине стали мощные санкции Запада. Страну начали массово покидать крупные компании и ресторанный бизнес. Кроме того, российски рубль полетел в тартарары.