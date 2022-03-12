ВОЙНА В Украине Российская военная колонна под Киевом рассредоточилась – британская разведка

2022-03-12 16:00

 

На подступах к Киеву каждый день идут ожесточенные бои, россияне пытаются прорваться в столицу.

Северо-западнее Киева продолжаются бои с сухопутными войсками РФ.

По данным британской разведки, оккупанты сейчас находятся примерно в 25 километрах от центра украинской столицы.

В разведке Британии утверждают, что части огромной российской военной колонны к северу от Киева рассредоточились - это может свидетельствовать о попытке оцепить город.

Не исключено, что это - попытка россиян уменьшить уязвимость своих войск к украинским контратакам.

Киев не оцеплен, поставка всех необходимых продуктов, медикаментов и топлива обеспечена. Об этом на телемарафоне сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Кроме того, город продолжает вместе с военными и терробороной работать над укреплением Киева. В частности, на дорогах устанавливаются блокпосты.

"Блокпосты нужны для нашей безопасности! Поэтому относитесь с пониманием к требованиям военных, предоставляйте документы, ведите себя спокойно. Это позволит избежать конфликтных ситуаций", – призвал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Горожан призывают не выходить из дома без необходимости, а в случае сигнала о воздушной тревоге перемещаться в укрытие.

subscriber subscriber

Еще по теме

Из-за массового дезертирства рашисты создали заградотряды - кадыровцам приказали стрелять в спину

2022-03-12 17:31

фото Привет, русский нелюдь, я лечу по твою душу! - призрак Киева обратился к оккупантам

2022-03-11 14:33

фото Эвакуация по разрушенному мосту через реку Ирпень

2022-03-10 15:36

видео Обращение Владимира Зеленского 8 марта, Киев: "какая война, такая весна"

2022-03-08 12:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Из-за массового дезертирства рашисты создали заградотряды - кадыровцам приказали стрелять в спину

2022-03-12 17:31

Уважаемые знатоки, ваша минута пошла: Резников обратился к интеллектуальному сообществу РФ и других государств

2022-03-12 16:30

Российская военная колонна под Киевом рассредоточилась – британская разведка

2022-03-12 16:00

В приложении Дія появилась функция єВорог - можно легко передать ВСУ координаты русни

2022-03-12 15:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Из-за массового дезертирства рашисты создали заградотряды - кадыровцам приказали стрелять в спину 2022-03-12 17:31
Уважаемые знатоки, ваша минута пошла: Резников обратился к интеллектуальному сообществу РФ и других государств 2022-03-12 16:30
Российская военная колонна под Киевом рассредоточилась – британская разведка 2022-03-12 16:00
В приложении Дія появилась функция єВорог - можно легко передать ВСУ координаты русни 2022-03-12 15:15