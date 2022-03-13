Россия способна использовать в Украине химоружие - генсек НАТО

Власти РФ пытаются оправдать то, что не подлежит оправданию, полагает генсек Альянса.
Российская Федерация в последнее время после вторжения в Украину делает абсурдные утверждения насчет биологического и химического оружия.
Кремль ищет "ложные предлоги в попытке оправдать то, что нельзя оправдать", рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.
Собеседник полагает, что РФ сама способна применить в Украине химоружие. Генсек Альянса подчеркнул, что это было бы военным преступлением.
"Теперь, когда эти ложные утверждения сделаны, мы должны сохранять бдительность, поскольку не исключено, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием под этим вымыслом", - сказал он.