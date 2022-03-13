ВОЙНА В Украине Россия способна использовать в Украине химоружие - генсек НАТО

2022-03-13 13:30

Власти РФ пытаются оправдать то, что не подлежит оправданию, полагает генсек Альянса.

Российская Федерация в последнее время после вторжения в Украину делает абсурдные утверждения насчет биологического и химического оружия.

Кремль ищет "ложные предлоги в попытке оправдать то, что нельзя оправдать", рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

Собеседник полагает, что РФ сама способна применить в Украине химоружие. Генсек Альянса подчеркнул, что это было бы военным преступлением.

"Теперь, когда эти ложные утверждения сделаны, мы должны сохранять бдительность, поскольку не исключено, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием под этим вымыслом", - сказал он.