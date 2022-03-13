Мир Россия потеряла доступ к $300 млрд своих резервов

2022-03-13 18:00

Из-за заморозки резервов у РФ уже возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе, долговых.

Россия из-за санкций стран Запада не может использовать почти половину золотовалютных резервов – около $300 млрд. Об этом сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью на одном из российских телеканалов, сообщает Интерфакс в воскресенье, 13 марта.

"Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", – заявил Силуанов.

Он отметил, что часть золотовалютных резервов РФ находится в юанях. Из-за этого Запад пытается добиться от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

Силуанов отметил, что из-за заморозки резервов у РФ возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе, долговых. Он повторил ранее уже озвученный тезис: суверенный долг, включая номинированный в валюте, Россия будет обслуживать в рублях до того момента, когда золотовалютные резервы не будут разморожены.

"Нам необходимо оплачивать критический импорт. Продовольствие, медикаменты, целый ряд других жизненно необходимых товаров. Но – еще раз повторю – долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов – именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте", – отметил министр.

Как известно, 1 марта США выпустили директиву, запрещающую американцам любые транзакции с Банком России, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Аналогичные решения анонсировали Великобритания, Япония, Канада, и Швейцария. Актуальная структура резервов не известна – подробную информацию Банк России раскрывает с лагом не менее чем в шесть месяцев.