ВОЙНА В Украине Здесь нет бандеровцев, только горы наших трупов, - пленный российский срочник обратился к матерям

2022-03-16 09:31

"Находясь здесь, я не увидел здесь ни фашистов, ни бандеровцев...несмотря на то, что здесь у многих дети прячутся в подвалах, ко мне относились хорошо", - заявил пленный российский срочник.

Также он обратился к российским матерям:

"Не отправляйте своих сыновей сюда. Нас всех предали и жестоко обманули. Здесь происходят страшные вещи, о которых не говорят... Мне еще нет 20-ти лет, а я уже видел горы изуродованных трупов своих товарищей.

Я не вижу здесь смысла войны. Здесь ВСУ просто пытаются защитить свою страну! Защитить от нас..."

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Приезжают мертвяки": СБУ перехватила еще один разговор оккупантов

2022-03-16 10:45

документ Киев начал национализации всех российских вагонов, которые находятся в Украине

2022-03-16 10:29

Здесь нет бандеровцев, только горы наших трупов, - пленный российский срочник обратился к матерям

2022-03-16 09:31

В течение 10 дней Россия прекратит активную войну - ресурсов уже нет

2022-03-16 09:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Приезжают мертвяки": СБУ перехватила еще один разговор оккупантов 2022-03-16 10:45
документ Киев начал национализации всех российских вагонов, которые находятся в Украине 2022-03-16 10:29
Здесь нет бандеровцев, только горы наших трупов, - пленный российский срочник обратился к матерям 2022-03-16 09:31
В течение 10 дней Россия прекратит активную войну - ресурсов уже нет 2022-03-16 09:00