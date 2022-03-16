ВОЙНА В Украине Здесь нет бандеровцев, только горы наших трупов, - пленный российский срочник обратился к матерям

2022-03-16 09:31

"Находясь здесь, я не увидел здесь ни фашистов, ни бандеровцев...несмотря на то, что здесь у многих дети прячутся в подвалах, ко мне относились хорошо", - заявил пленный российский срочник.

Также он обратился к российским матерям:

"Не отправляйте своих сыновей сюда. Нас всех предали и жестоко обманули. Здесь происходят страшные вещи, о которых не говорят... Мне еще нет 20-ти лет, а я уже видел горы изуродованных трупов своих товарищей.

Я не вижу здесь смысла войны. Здесь ВСУ просто пытаются защитить свою страну! Защитить от нас..."