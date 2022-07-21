ВОЙНА В Украине Детским садам рекомендовали перенести все спальные места для детей в подвальные помещения

2022-07-21 13:35

Специалисты разработали рекомендацию, чтобы все спальные места для детей в дошкольных учреждениях были перемещены в подвальные помещения. Об этом в эфире украинских телеканалов заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

"По тем же садикам, и так далее. В частности, у меня есть маленький сын, и они на дневной сон уходят в бомбоубежище. То есть, если не дай Бог, будет воздушная тревога, то они уже непосредственно находятся в подвальном помещении. Были перенесены абсолютно все спальные места в подвальное помещение. И такая рекомендация была предоставлена ​​абсолютно для всех таких заведений", - сказал Смирнов.

Об инспекции учебных заведений на предмет готовности к началу учебного года он проинформировал, что МВД будет представлено через ГСЧС как один из членов соответствующей комиссии. Сама же комиссия будет состоять из нескольких человек - это представители от ГСЧС, ВГА, местной тергромады.

"То есть эти люди, по большому счету, будут давать рекомендацию, готово ли учебное заведение к обучению или нет. Но в первую очередь необходимо понимать, что ответственность на себя за открытие или не открытие учебного заведения будут брать председатели ОТГ", - заявил советник министра.

По его словам, инспекция будет проходить, в частности, о наличии возможного бомбоубежища, о том, насколько оно подготовлено и подготовлено ли оно вообще.

"Необходимо понимать, что не во всех школах есть подвальное помещение. Но опять же есть определенные требования, как можно сделать такой объект гражданской защиты непосредственно внутри школы даже без подвального помещения. Именно для этого будет создана комиссия", - сказал Смирнов.

Представитель МВД также отметил, что в настоящее время об открытии школ в тех или иных регионах готовится комплексное решение.