ВОЙНА В Украине Украинские военные за сутки "демилитаризовали" еще почти тысячу оккупантов

2023-02-09 14:29

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 910 оккупантов. Общие боевые потери противника с начала войны ориентировочно составили около 135010 человек убитыми. Об этом 9 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

Всего ликвидировано:

танков - 3255 (+2)

боевых бронированных машин - 6468 (+10)

артиллерийских систем - 2244 (+8)

РСЗО - 463 (+2)

средства ПВО - 232 (+4)

самолетов -295

вертолетов - 285

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1967 (+6)

крылатые ракеты - 796

корабли /катера - 18

автомобильной техники и автоцистерн - 5121 (+9)

специальная техника - 211

крымских мостов - 1

По данным Генштаба, цифры уточняются.