Украинские военные за сутки "демилитаризовали" еще почти тысячу оккупантов
2023-02-09 14:29
Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 910 оккупантов. Общие боевые потери противника с начала войны ориентировочно составили около 135010 человек убитыми. Об этом 9 февраля сообщает Генштаб ВСУ.
Всего ликвидировано:
- танков - 3255 (+2)
- боевых бронированных машин - 6468 (+10)
- артиллерийских систем - 2244 (+8)
- РСЗО - 463 (+2)
- средства ПВО - 232 (+4)
- самолетов -295
- вертолетов - 285
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1967 (+6)
- крылатые ракеты - 796
- корабли /катера - 18
- автомобильной техники и автоцистерн - 5121 (+9)
- специальная техника - 211
- крымских мостов - 1
По данным Генштаба, цифры уточняются.