ВОЙНА В Украине Украинские военные за сутки "демилитаризовали" еще почти тысячу оккупантов

2023-02-09 14:29

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 910 оккупантов. Общие боевые потери противника с начала войны ориентировочно составили около 135010 человек убитыми. Об этом 9 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

Всего ликвидировано:

  • танков - 3255 (+2) 
  • боевых бронированных машин - 6468 (+10) 
  • артиллерийских систем - 2244 (+8) 
  • РСЗО - 463 (+2) 
  • средства ПВО - 232 (+4) 
  • самолетов -295  
  • вертолетов - 285  
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1967 (+6)
  • крылатые ракеты - 796 
  • корабли /катера - 18 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5121 (+9) 
  • специальная техника - 211 
  • крымских мостов - 1

По данным Генштаба, цифры уточняются.

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