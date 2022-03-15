ВОЙНА В Украине Мы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО - Зеленский

2022-03-15 18:00

Российскую военную машину еще можно остановить, подчеркнул украинский лидер.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется.

Об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО, мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про открытые двери, но теперь мы также услышали, что нам туда не войти, и надо это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нам помогают", - сказал президент.

Он еще раз призвал закрыть небо над территорией Украины, но также отметил, что вероятность положительного решения невысока.

"Украина сейчас не претендует на активизацию 5 статьи договора про НАТО. Мы всегда говорим, что наше небо нужно защищать так, как и небо Альянса, но мы понимаем, что всегда есть "но" и каким будет ответ Альянса, если уже они на востоке Европы обращаются для защиты. Если к ним прилетят российские ракеты, не дай Бог, российские самолеты. Россия атаковала нашу Львовскую область, ракетный удар в 20 км от границ НАТО. На территории Альянса уже падали российские беспилотники", - резюмировал глава государства.

Также на Саммите президент поделился своим видением того, как можно остановить российскую агрессию и войну против Украины и создать новые гаранты безопасности и человечности:

"Российскую военную машину еще можно остановить. Еще можно остановить убийства людей. И вы видите, как мы боремся. А вместе с вами будет точно полегче. И, самое главное, остановить разрушение демократий. Остановить сейчас, на нашей земле, или они придут и к вам."