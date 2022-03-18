ВОЙНА В Украине РФ пускала ракеты даже с Каспийского моря - ВСУ

2022-03-18 18:00

Главная задача властей состоит в предупреждении граждан о полете ракеты, пояснили в ВСУ и подчеркнули важность сигнала воздушной тревоги.

ВСУ зафиксировали ракетные обстрелы российских войск из глубины России. Об этом сообщает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина в пятницу, 18 марта.

По его словам, Воздушные силы видят главную задачу властей в предупреждении граждан о полете ракеты. Большинство ракет украинские военные обнаруживают, видят место запуска и направление полета.

"Если она летит, например, из Крыма в направлении Киева, то по дороге поэтапно включается воздушная тревога. По алгоритму мы просчитываем, куда она может попасть. Но зафиксированы и случаи, когда пуски делались со стратегических ракетоносцев, даже с Каспийского моря - это очень трудно отследить", - пояснил Игнат.

Из-за этого сигнал воздушной тревоги должен однозначно восприниматься знаком к принятию мер ради собственной безопасности.

Напомним, что утром над Одесской и Винницкой областями сбивали ракеты. Над Одесской областью сбили вражескую крылатую ракету морского базирования. Еще три ракеты были сбиты над Винницкой областью.

Также сообщалось, что Россия начала круглосуточное производство ракет Калибр. Российские войска израсходовали почти весь боезапас ракет и некоторые виды боеприпасов в боях против ВСУ.