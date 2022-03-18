Детали "Наша Ціль - забезпечити захисників, медиків та допомогти постраждалим громадянам" - Юліан Побурко

2022-03-18 21:01

Підтримка армії, сил територіальної оборони, лікарень та українців постраждалих від бойових дій — життєво важливі напрямки Благодійного фонду "Ціль".

Все для підсилення обороноздатності, допомоги людям та наближення перемоги. Аби закумулювати необхідні ресурси і спрямувати їх на нагальні потреби, Львівська громада разом з небайдужими підприємцями створили офіційний благодійний фонд допомоги. 

"За перший тиждень активної роботи нам вдалось налагодити стабільну роботу Фонду для прийому та розподілу гуманітарних вантажів з Європи. Тому вже за перші 18 днів березня можемо звітувати про відправку вантажів до Києва, Мелітополя, Харкова, Миколаєва, а також Бахмута та Лимана в Донецькій області. Загалом це понад 85 тон гуманітарної допомоги. Дякуємо всім, хто допомагає: фінансово, продукцією, транспортом, волонтерам за час та сили. Працюємо далі, разом зможемо!" - заявив президент фонду Юліан Побурко.

Зокрема закордонні партнери небайдужі до України, передають ліки та устаткування для медичних закладів. Перший гуманітарний вантаж був зібраний та відправлений до Перинатального Центру Харкова всього 2 тижні тому, а сьогодні вже фондом розвозиться така допомога  по всіх куточках країни.

Також у фонді шукають чим допомогти армії, вдається знайти і доставити екіпування та авто. На цьому тижні на Харківщині бійці отримали позашляховик для їх мобільності та пересування на передовій. 

Безумовно, не все зразу вдається вирiшити, є проблема зi спецiалiзованими колесами для БТРiв та iншоi важкоi технiки, Але "Цiль" ix вирiшити.

Прикладів допомоги фондом "Ціль" накопилося багато за три тижні. Більше інформації на офіційній сторінці:  https://www.facebook.com/AIMCharityFoundation

Долучайся до спільної роботи! 

Наша "Ціль"  - ясна, чітка і зрозуміла! 

Через допомогу до перемоги!

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