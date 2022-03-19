ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки уничтожили 12 воздушных целей России

2022-03-19 08:30

Страна-агрессор на фоне значительных потерь может начать открытая мобилизацию для продолжения изнурительной войны, считают в Генштабе ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили несколько военных колонн россиян и 12 воздушных целей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00 утра субботу, 19 марта.

Так, бойцы ВСУ разгромили несколько колонн техники захватчиков в Николаевской и Сумской области. Сейчас потери врага уточняются.

"Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил российской федерации генерал-лейтенанта Андрей Мордвичев", – говорится в сообщении.

Зенитные ракетные войска и истребительная авиация сбили 12 воздушных целей врага (2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты).

Отмечается, что в последние сутки не было существенных изменений в положении и характере действий сил обороны. Так, украинские защитники продолжали наносить удары по группировкам вражеских войск, которые пытались удержать захваченные рубежи.

Сообщается, что оккупанты продолжают нести существенные потери, и есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений.

"Исходя из того, что врагу причинен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством РФ будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны. В целях оправдания таких действий не исключается осуществление ряда провокаций на территории российской федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампанией", – добавили в Генштабе.

Ранее стало известно, что ВСУ в шестой раз уничтожили позиции российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Именно там и был убит генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Накануне сообщалось, что ВСУ освободили от оккупантов более 30 населенных пунктов Киевщины.