Польша сделала заявление про "план Маршалла №2" для Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о плане восстановления экономики Украины после окончания войны с Россией.
Об этом сообщает Укринформ.
Глава польского правительства отметил, что на следующем заседании Европейского совета официальная Варшава поднимет вопрос о создании общеевропейского "плана Маршалла №2" по восстановлению экономики Украины после окончания войны с Россией.
По его убеждению, к этому плану должны приложить усилия, прежде всего, самые богатые страны, поскольку именно они "проспали момент, когда можно было остановить российскую агрессию". Моравецкий отметил, что на сегодняшний день в Украине "царит страх, который соединен с отвагой военных, которые обороняют свою страну и надеждой всего народа, целого общества на восстановление суверенного государства после войны".