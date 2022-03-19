ВОЙНА В Украине Польша сделала заявление про "план Маршалла №2" для Украины

2022-03-19 22:00

 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о плане восстановления экономики Украины после окончания войны с Россией.

Об этом сообщает Укринформ.

Глава польского правительства отметил, что на следующем заседании Европейского совета официальная Варшава поднимет вопрос о создании общеевропейского "плана Маршалла №2" по восстановлению экономики Украины после окончания войны с Россией.

По его убеждению, к этому плану должны приложить усилия, прежде всего, самые богатые страны, поскольку именно они "проспали момент, когда можно было остановить российскую агрессию". Моравецкий отметил, что на сегодняшний день в Украине "царит страх, который соединен с отвагой военных, которые обороняют свою страну и надеждой всего народа, целого общества на восстановление суверенного государства после войны".

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