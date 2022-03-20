ВОЙНА В Украине Озвучены потери среди мирного населения в Киеве

2022-03-20 07:30

 

За 23 дня вторжения в столице частично или полностью разрушены 36 жилых домов, шесть школ и четыре детсада.

С начала войны, с 24 февраля, по 19 марта от рук захватчиков погибли 228 мирных жителей Киева, среди них - четверо детей. Такие данные озвучены в Telegram-канале Военной администрации Киева (ВАК).

Как указано, кроме погибших, еще 912 гражданских получили ранения, в том числе 16 детей.

По словам главы ВАК генерала Николая Жирнова, за 23 дня вторжения в столице частично или полностью разрушены:

36 жилых домов;

5 частных усадеб;

6 школ;

4 детских садика;

фасады, балконы и окна в 57 домах.

"Среди хороших новостей. Киев продолжает жить. Возвращаются к работе предприятия малого и среднего бизнеса. В некоторых спокойных районах столицы заработали кофейни", - рассказал Жирнов и выразил благодарность каждому, кто остался в городе и обеспечивает работу важных инфраструктурных объектов, а также работает на экономику страны.

Как сообщалось, в Киеве с начала вторжения российских войск родились 757 детей.

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