Основной задачей врага остается окружение/захват города по северному и северо-западному направлениям.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Александр Павлюк.
По его словам, не исключается, что в ближайшее время враг предпримет попытку форсирования р. Ирпень.
"Вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию состава. Активно ведется воздушная разведка позиций наших войск. Захватчик пытается наладить логистику. Идет неприцельный, хаотичный обстрел жилых массивов и инфраструктуры населенных пунктов вблизи столицы", - говорится в сообщении.
Также Павлюк уточняет, что во всех районах продолжается работа по наращиванию обороны. Силы обороны – в повышенной боеготовности.
Укрепляются блокпосты, возводятся оборонительные фортификационные сооружения.
"Ситуация сложная, но контролируемая", - добавляет он.
Далее Павлюк более подробно останавливается на обзоре ситуации в столичном регионе:
Белоцерковский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Бориспольский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.