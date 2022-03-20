ВОЙНА В Украине В ближайшее время враг может предпринять попытку форсирования р. Ирпень, - председатель ОВА Павлюк о ситуации вокруг столицы

2022-03-20 17:30

 

Основной задачей врага остается окружение/захват города по северному и северо-западному направлениям.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Александр Павлюк.

По его словам, не исключается, что в ближайшее время враг предпримет попытку форсирования р. Ирпень.

"Вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию состава. Активно ведется воздушная разведка позиций наших войск. Захватчик пытается наладить логистику. Идет неприцельный, хаотичный обстрел жилых массивов и инфраструктуры населенных пунктов вблизи столицы", - говорится в сообщении.

Также Павлюк уточняет, что во всех районах продолжается работа по наращиванию обороны. Силы обороны – в повышенной боеготовности.
Укрепляются блокпосты, возводятся оборонительные фортификационные сооружения.

"Ситуация сложная, но контролируемая", - добавляет он.

Далее Павлюк более подробно останавливается на обзоре ситуации в столичном регионе:

Белоцерковский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бориспольский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

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