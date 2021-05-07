Украина Отмена ВНО из-за пандемии обернется резким всплеском коррупции, - образовательный омбудсмен

2021-05-07 09:40

На сегодня опасность отмены внешнего независимого оценивания существует. Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он отметил, что крайне негативно относится к идее отмены ВНО, поскольку это "означало бы чрезвычайно высокие риски возврата коррупции во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования".

"В прошлом году, например, было абсолютно нелогично и необоснованно отменено пробное ВНО, а потом я получил информацию о подготовке решения отменить внешнее независимое оценивание вообще. Думаю, только просто оглушительный общественный резонанс и общественное сопротивление, когда эта информация стала известна, не позволили это сделать", - отметил он.

Омбудсмен добавил, что ВНО находится под постоянной атакой, потому что определенная категория людей заинтересованы установить денежные правила поступления в учреждения высшего образования.

Напомним, 6 мая в Украине началась регистрация на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания 2021 года, которая продлится до 18 мая.