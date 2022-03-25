ВОЙНА В Украине Ахтырка, Буча, Ирпень и Николаев стали городами-героями - Владимир Зеленский уже подписал указ

2022-03-25 16:03

Президент Владимир Зеленский присвоил звание "город-герой" Ахтырке, Буче, Ирпеню и Николаеву. Об этом украинский лидер заявил в пятницу, 25 марта в своем ночном видеообращении.

Он уточнил, что подписал соответствующий указ.

Также он рассказал о присвоении звания героя Украины семи военнослужащим Нацгвардии, из них, "к сожалению, пяти посмертно".

Зеленский добавил, что государственными наградами были отмечены 240 военнослужащих Нацгвардии и 119 военнослужащих Вооруженных сил, 14 руководителей местных общин местной власти, 31 медицинский работник.

"Я благодарен всем украинцам и украинкам. Каждому и каждой за этот месяц борьбы. И, конечно, – нашим Вооруженным Силам, нашей Нацгвардии, нашим пограничникам, врачам и спасателям, терробороновцам, разведчикам, работникам специальных служб и многим, кто бережет наше жизнь. Нашу свободную Украину", - сказал Зеленский.

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