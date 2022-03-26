Мир Пропажа путинского министра Шойгу: озвучены две версии внезапного исчезновения

2022-03-26 07:00

Уже почти две недели министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу не появляется на публике в эфирах и протокольных мероприятиях, в которых он раньше принимал участие едва ли не каждый день. Никому неизвестно, куда он делся.

На этот счет есть лишь несколько предположений, сообщил в эфире "24 канала" международный обозреватель Иван Яковина.

"Очевидно, что с Шойгу что-то случилось. Что именно – пока не знаем. Я предполагаю 2 версии: либо он болеет, либо сидит под "домашним арестом". Хотя, возможно, он также уже куда-то убежал", – отметил обозреватель.

При этом стоит обратить внимание, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил его пропажу тем, что у него "много забот".

Путин мог обвинить Шойгу в провале так называемой "спецоперации"

По словам Яковины, Шойгу могли поместить под условный "домашний арест" из-за провала военной кампании РФ на территории Украины.

Бытует мнение, что он обещал Путину успешно провести так называемую "спецоперацию" в течение 2 – 3 дней. Однако эти планы полностью провалились, и уже месяц Россия проигрывает эту войну.

В связи с этим Путин якобы не может позволить себе признать, что это изначально была плохая идея, и что он несет за это ответственность.